Olimpia-Guelfo, nel derby la classifica non conta

di Giacomo Gelati

Si cadrebbe in errore a indugiare sui soli numeri e sul fatto che una squadra abbia il doppio dei punti dell’altra, dopotutto il derby è sempre il derby e certe regole matematiche saltano.

Domani alle 18 è infatti il giorno della sfida fra Olimpia Castello e Guelfo, 28 punti la prima, 14 la seconda: due orizzonti diversi (quarta contro tredicesima della classe) che confluiranno sul parquet del PalaFerrari per la decima giornata di ritorno del campionato di C Gold.

"È una partita molto importante ed è una storia a sé – dice il gm castellano Danilo Francesconi –, dove riuscire a fare un risultato positivo significherebbe blindare il quarto posto e giocare i playoff con la bella in casa. L’ultima ad Anzola è stata una partita perfetta, indirizzata da subito grazie a una grande concentrazione: penso infatti che dovremmo ripetere la partita, stando attenti, con precisione e organizzazione". Per la compagine di coach Marco Berselli sarebbe un errore sminuire l’avversario. "È facile rilassarsi ed essere poco concentrati. Credo che il coach stia lavorando in maniera precisa su questo aspetto. Jacopo Gianninoni? Il play sta recuperando, ha fatto degli esami strumentali e contiamo di averlo in campo". La grande soddisfazione di un club che ha scommesso su un progetto giovanile ambizioso. "Quando siamo partiti volevamo fare molto bene, nel senso che avevamo visto il potenziale di questi ragazzi ed eravamo convinti che sulla carta fossero forti. Ma ci stanno sorprendendo per la velocità di crescita, a riprova che questa politica ci sta dando grandi soddisfazioni. Dovessimo salire di categoria non vogliamo discostarci da questa linea. Il merito – conclude Francesconi – è anche di un allenatore che ha saputo valorizzarli". A Castel San Pietro Terme arrivano i gialloblù di coach Claudio Agresti, reduci dalla bella vittoria interna contro Forlimpopoli.

"Andiamo là sereni – sorride il presidente guelfese Marco Santini –, non avendo nulla da perdere e nel momento in cui conosciamo la qualità, l’esperienza e il tasso tecnico dei nostri avversari, che sono molto diversi da noi e hanno altri obiettivi. Noi ci proviamo, sapendo che è un derby sentito e che arriviamo da una bella vittoria".

L’addio di Manuel Carpani (accasatosi in serie B ai New Flying Balls) e il momento di crisi superato con grande consapevolezza.

"La partenza di Manuel, fermo restando che sono contento per lui dopo avergli creato le condizioni per un salto di categoria così importante, ci aveva inizialmente destabilizzati. Era il principale terminale offensivo e il giocatore di punta che ha lasciato un grande vuoto, ma ci è servito a compattarci ulteriormente. La nostra è una squadra piena d’orgoglio e abbiamo saputo reagire mentalmente".

Le altre partite (10a di ritorno): Baskers Forlimpopoli-Bologna Basket, Francesco Francia-Fulgor Fidenza, Molinella-SG Fortitudo, LG Castelnovo-Global Basket, Scandiano-Anzola, Ferrara-Polisportiva Arena Montecchio.

La classifica: Scandiano 36; Bologna Basket 36; Fulgor Fidenza 32; Olimpia Castello 28; Ferrara 23; Polisportiva Arena Montecchio e Sg Fortitudo 22, Francesco Francia e Global Basket 18; LG Castelnovo e Baskers Forlimpopoli 16; Guelfo Basket 14; Anzola e Molinella 10.