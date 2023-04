Ora i Redskins di Salas puntano alla continuità

Archiviato il successo risicato con il punteggio di 6-5 sul diamante di casa contro il Minerbio, i Redskins, allenati dal manager Marino Salas, sono pronti adesso a bissare questo risultato in un altro incontro che si gioca oggi, alle ore 15, sul campo del centro sociale Tozzona, situato in via Punta, 24,

nel quartiere Pedagna a Imola.

L’avversario odierno dei "pellerossa" è il San Lazzaro B, la seconda squadra del paese bagnato dal Savena, un corso d’acqua a carattere torrentizio che nasce nel territorio di Firenzuola. I Redskins sono alla ricerca della continuità di risultati e hanno tutte le carte in regola per conseguirla.

Le altre gare: San Lazzaro A – Godo, Rovigo – Sasso Marconi, Minerbio – Ozzano Virtus.

m. m.