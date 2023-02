Padula è campionessa Argento per Alaia

Cominciano bene, nello scorso fine settimana, i campionati provinciali di pattinaggio artistico e per l’Imola Roller della Polisportiva Tozzona.

A San Giovanni in Persiceto erano organizzati i tornei organizzati dalla Uisp, in cui Greta Padula ha conquistato il titolo di campionessa provinciale mentre Elena Alaia ha vinto la medaglia d’argento. Bronzo per Ginevra Bussolari e Marta Manno.

Gaia Brini e Beatrice Poggi si sono aggiudicate la quarta posizione, 14esima Roberta Tanasa. Nello stesso fine settimana al Palapilastro a Bologna i campionati provinciali della Federazione hanno visto Camilla Conti con la medaglia d’argento mentre Ylenia Castellaneta ha raggiunto la sesta posizione ed Alesia Ballardini la 12esima.

m. m.