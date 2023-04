Palestra Volta, la Clai trova Jesi

Alle 18 la Clai affronterà alla Palestra Volta la Pieralisi Jesi, una partita in cui la formazione imolese proverà a consolidare il terzo posto. Un match che coach Nello Caliendo fotografa così: "Arriverà un’altra squadra – dice – che ha tanto bisogno di punti e all’andata ci ha battuto. Le mie ragazze devono mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare sodo come hanno sempre fatto nell’arco di tutto il campionato".

Le altre gare: San Damaso-Forlì, Ravenna-Campagnola Emilia, Clementina-Corridonia, Vtb Bologna-Perugia, Cesena-Altino. Riposa: Zerosystem Modena.

La classifica: Volley Team Bologna 59; Altino 46; Clai Imola 39; Ravenna e Forlì 34; Cesena e Perugia 33; Clementina 31; Campagnola Emilia e Jesi 30; Corridonia 25; San Damaso 12; Zerosystem Modena 8.