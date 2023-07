Pallamano Romagna, parte il campionato di serie A Silver con varie insidie

Il campionato di serie A Silver in cui militerà la Pallamano Romagna ha subito alcune variazioni visto che il Trieste è stato ripescato in serie A Gold. Le avversarie degli arancioblù saranno Camerano, Chiaravalle, Cologne, Lanzara, Lions Teramo, Molteno, Orlando Haenna, Palermo, San Lazzaro, Verdeazzurro Sassari e Campus Italia. Le sfide per i due punti inizieranno sabato 23 settembre per concludersi sabato 20 aprile. Le squadre classificate dal primo all’ottavo posto giocheranno una prima fase e poi, spazio alle due serie di semifinale che decreteranno altrettante promozioni nella categoria superiore.

"Si tratta – dice il dirigente Fabio Bianconi – di un campionato nuovo che nasconde varie insidie. Alcune sono logistiche perché dovremo affrontare tre trasferte nelle isole, Sassari, Enna e Palermo, poi quella a Salerno. Poi ci aspetteranno sfide molto dure con le formazioni che lotteranno per i primi posti come lo stesso Lanzara Salerno, San Lazzaro, Camerano e Molteno". Per disimpegnarsi in questa stagione la dirigenza ha apportato alcuni correttivi alla rosa e al manico: "Anzitutto abbiamo puntato sul tecnico spagnolo Miguel Angel Moriana Lopez, su consiglio dell’ex terzino Victor Alonso Garcia, perché gli iberici sono i più preparati dal punto di vista tecnico e tattico. Il nuovo coach, che ha un contratto di due anni, potrà lavorare anche sui giovani per inserirne alcuni in pianta stabile in prima squadra". L’organico è in via di definizione ma buona parte è già delineato: "Fabrizio Tassinari – continua Bianconi – smette di giocare mentre Rinaldo Ceroni avrà una disponibilità limitata. Allora nel ruolo di pivot è arrivato Emanuele Bellini dal Genea Lanzara. Poi ci siamo assicurati i servizi del terzino destro mancino spagnolo, Javier Lamarca Guarnido". Un altro innnesto difenderà i pali, Alessandro Maistrello, giovane che ha militato nell’under 20 del Torri. Venendo a un’istituzione della pallamano mordanese come Domenico Tassinari, lui si occuperà dell’under 20 e della serie B.

Mirko Melandri