Palmonari vince il titolo regionale nella marcia

Fine settimana positivo per l’Atletica Imola Sacmi Avis.

A Parma si sono disputati sia i campionati regionali cadetti indoor che i campionati regionali invernali di lanci per cadetti e allievi. Per l’indoor titolo regionale di Beatrice Palmonari (foto) nella marcia 3mila metri dominando la prova chiudendo con quasi un minuto di distacco. Il tempo di 16’22’’65 costituisce il primato personale al coperto ed è il quinto tempo dell’anno in Italia nella categoria. Diego Fabbri è salito sul secondo gradino del podio con 1,62 metri, migliorando il proprio personale. Nella stessa gara 12esimo posto per Filippo Venieri (1,47 metri, al primato personale indoor). Fabbri si è classificato settimo nel salto triplo con 10,45 metri.

Per i lanci outdoor, buone prestazioni degli allievi nel lancio del disco. Terzo posto per Pietro Andreani con 22,99 metri, a dieci centimetri dal primato personale. Subito dietro si migliora Daniele Cigolini (22,87) mentre Luca Drazzi ottiene la quinta posizione con 21,76. Nel lancio del giavellotto Alessandro Merlini è sesto posto con 24,79 metri, mentre nel martello Cadette Elena Tampella ha segnato 18,33 metri. A Misano, nella gara di 10 chilometri, sesto posto per Luis Matteo Ricciardi in 31’00’’. Nella corsa campestre successo per il giovanissimo Achille Beccari al ’Cross per Tutti’ di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, primo nella categoria esordienti 2012.

Per quanto concerne, invece, i master si sono svolti a Chieti in una splendida location ai bordi del lago Teaterno i campionati italiani di corsa campestre. Ottimo risultato a livello individuale con la conquista della medaglia d’oro nella categoria master 70 a pannaggio di Adolfo Accalai nella categoria master 75, altro oro con Araldo Viroli e una stupenda medaglia di bronzo per Alessandro Raiti master 40.

Da segnalare piazzamenti da top ten con il 6° posto master 45 per Gianluca Borghesi, 7° Luciano Magagnoli master 65 e 8° per Andrea Barcelli master 35. Peccato per la classifica a squadre dove per soli 11 punti di scarto l’Atletica Avis Castel San Pietro si è classificata al 4° posto.