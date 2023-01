Paloschi e il Siena mandano in tilt l’Imolese

L’Imolese nonostante i nuovi acquisti perde 1-0 a Siena al termine di una gara equilibrata ma senza grossi sussulti in area avversaria. La distanza dal Montevarchi penultimo, battuto dalla Reggiana, resta di un solo punto, ma per i ragazzi di mister Anastasi adesso occorre provare a fare punti. L’inizio del match dell’Artemio Franchi da parte dei padroni di casa è indubbiamente migliore rispetto alla debacle di sette giorni al Mapei Stadium. Al 14’ bella azione Disanto-Paloschi: palla per Frediani che è anticipato all’ultimo da Camilleri. Lo stesso difensore emiliano cinque minuti dopo mette a lato dopo un corner. L’Imolese cresce e con Mamona, appena arrivato dal Fiorenzuola e schierato alle spalle di Simeri, intorno al 20’ crea scompiglio in area bianconera ma il suo destro è stoppato da Raimo. I padroni di casa la sbloccano poco dopo: cross di Disanto che si accentra dalla sinistra, Paloschi sul filo del fuorigioco di mette dentro l’1-0. Le proteste della panchina dell’Imolese (che era partita con tre neo arrivati titolari) nei confronti del guardalinee per la posizione dell’ex attaccante del Milan, costano il rosso diretto a mister Anastasi. Nel finale di tempo bianconeri vicini al raddoppio con il reintegrato Silvestri che anticipa tutti di testa su corner, palla alta di un soffio sulla traversa. Frediani poco dopo, toccato duro da Annan, lascia il campo a Picchi. Rossi evita il 2-0 sul destro ravvicinato di Castorani. Dal corner il colpo di testa di Favalli esce di un soffio.

Nel secondo tempo dopo 40’’ Paloschi, pescato da Castorani, impegna Rossi con un destro di prima intenzione. Nell’Imolese, che aveva sostituito Annan con Faggi alla ripresa delle ostilità, il baricentro si alza leggermente. Favalli (6’) anticipa Mamona a pochi metri da Lanni. Ma è il segnale che la gara è più aperta. Raimo dopo un bella azione personale (7’) è troppo egoista e calcia verso la porta invece che servire l’accorrente Disanto. Sempre il 7 di casa di prima trova Favalli, il cross del terzino è deviato all’ultimo da Cerretti. Al 17’ ancora Favalli vicinissimo al raddoppio. Al 43’ Lanni esce con i pugni sulla punizione di Bertaso, palla che arriva a Rocchi che però non riesce a trovare lo specchio della porta. La trazione anteriore imolese non sortisce alcune effetto e Lanni non deve compiere parate degne di nota.

Guido De Leo