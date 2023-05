Palumbo e Ciani danno spettacolo

Il maltempo ha solo parzialmente condizionato il fine settimana agonistico del Golf Le Fonti costringendo gli organizzatori a rimandare la gara di domenica. Sabato oltre 100 giocatori provenienti da tutta Italia hanno preso parte alla tappa del circuito Audi Quattro Cup, uno dei più prestigiosi e storici nel panorama nazionale. Riccardo Palumbo e Marco Ciani partivano con i favori del pronostico, grazie al livello di gioco simile a quello dei professionisti. Non hanno tradito le attese vincendo con 71 colpi, uno meglio del par del percorso castellano. Nella categoria netta ampio successo per Fabio Caraducci e Caterina Coppari (44). Nella bagarre per il secondo posto hanno prevalso Andrea Fazioli e Giovanni Bacchi Reggiani (41) abili nel superare sia Andrea Nardella con Lorenzo Vada che Daniele Leti e Andrea Dotti, tutti a pari punteggio. Andrea e Alice Lisei (40) sono stati premiati quale miglior coppia mista.

Andrea Ronchi