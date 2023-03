Paramatti, più forte del vento

L’ultimo fine settimana di marzo al Golf Le Fonti è iniziato con la notizia del conferimento della Stella di Bronzo al merito sportivo da parte di Giovanni Malagò al presidente del club Ivano Serrantoni. Il weekend si è aperto con una tappa della Golf Italiano Cup che ha messo in palio l’accesso alla finale nazionale al Picciolo Golf Resort per i migliori delle categorie nette e il vincitore assoluto.

Ha vinto Michele Paramatti, abile nel gestire la pressione e i momenti difficili nel corso della competizione: 81 i colpi del giro che è valso il successo. Andrea Orioli (39) e Romina Finessi (36) hanno staccato il pass per la finale sul percorso siciliano vincendo le categorie nette. Domenica la formula a coppie della gara Golf e non solo golf… by Barbara Vesco ha mitigato le difficoltà del vento, ancora presente sul percorso. Amedeo Cesari e Alessandro Valenti hanno vinto con 73 colpi. Nella categoria netta Silvano Macchiavelli e Tommy Soldi (39) hanno superato di misura Gianluca Pulega e Massimo Tedeschi (38).

Andrea Ronchi