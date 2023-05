Partenza in salita Poi i gialloneri stendono Ancona

Virtus Imola

83

Ancona

68

VIRTUS : Alberti 1, Dalpozzo 3, Aglio 14, Carta 4, Soliani 2, Galassi 17, Tommasini 2, Vigori 2, Magagnoli 23, Morara 15, Ronca. All. Regazzi.

ANCONA: Ciribeni 5, Ambrosin 7, Reggiani 17, Czoska 2, Piccionne, Giombini 5, Carnovali 2, Panzini 21, Bedin 11, Guerra, Petrilli, Tamboura. All. Coen.

Arbitri: Rubera e Licari.

Note: parziali 11-23, 32-34, 61-58.

di Antonio Montefusco

Il primo punto è di Imola. Una V imolese a due facce si è presa la prima vittoria della serie con Ancona; ad inizio secondo quarto – con gli ospiti avanti di 14 (11-25) – sembrava tutto perso. Poi l’inerzia della partita è cambiata e i gialloneri sono arrivati a braccia alzate sotto la linea del traguardo. La Virtus sbaglia qualcosa di troppo da tre, Galassi ne segna quattro dall’altra parte, i marchigiani ne imbucano 7 dopo tre minuti. A 5’37’, con i gialloneri sotto di cinque punti (4-9) Regazzi chiama il primo dei suoi time out.

La sospensione non sortisce effetti, cinque punti filati di Reggiani valgono la doppia cifra di vantaggio (6-16) con Regazzi che ci parla su di nuovo. A 2’00 Panzini fa il +13 (6-19), si va al primo riposo con gli anconetani padroni del match 11-23; solo 11 punti segnati e uno 0-9 da 3 punti. A 5’40’’ dall’intervallo lungo il cesto di Bedin vale il +11 (13-24) e match saldamente nelle mani dei marchigiani; la V imolese però riesce a rientrare in qualche modo quando a 3’33’ ci sono solo quattro punti di differenza (23-27), poi Dalpozzo accorcia ancora (27-29). Il quarto si chiude con la tripla di Magagnoli per il -2 dopo due tempi non perfetti (32-34).

Al rientro, due liberi di Galassi valgono il pareggio (34-34) e poco dopo Morara firma il vantaggio interno (36-34). Gli ospiti con Panzini e Reggiani la ribaltano con lo 0-6 di parziale (37-40); a 3’45’’ è parità (48-48). Un canestro di differenza alla penultima sirena (61-58). La mano calda di Magagnoli dall’arco porta la V imolese al +6 (64-58); i gialloneri sono in striscia e volano in doppia cifra con Aglio (68-58). Inchioda la vittoria Galassi con la tripla a 2’37’’ dal gong finale.

Giovedì sera, di nuovo al PalaRuggi, la seconda partita della serie. Un altro capitolo da scrivere a tinte giallonere. Solo nei prossimi giorni si capirà se Boris Mladenov potrà essere del match o meno, quella del bulgaro è un’assenza pesante che toglie punti, corsa e verticalità alle mosse di Regazzi. Intanto è 1-0; decisamente una buona notizia per come si era messa.