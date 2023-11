Passo falso L’Imolese si ferma sul più bello

IMOLESE

0

CORTICELLA

1

IMOLESE: Adorni; Elefante (30’ st Spatari), Ale, Ciucci; Garavini (12’ st Konate), Gulinatti, Vlahovic, Daffe (17’ st Diawara); Capozzi (33’ st Manes), Mattiolo, Reinero (17’ st Rizzi). A disp: Nannetti, Dall’Osso, Sadek, Gospodinov. All. D’Amore.

CORTICELLA: Martelli; Cavallini, Cudini, Chmangui, Cavacchioli; Amayah, Mordini (39’ st Suliani; 48’ st Grossi), Bertani (22’ st Ruffo Luci), Farinelli (42’ st Menarini), Trombetta, Rocchi (1’ st Casadei). A disp: Bruzzi, Bonetti, Prasso. All. Miramari.

Arbitro: Costa di Catanzaro.

Rete: 17’ st Trombetta.

Note: espulsi al 18’ st Ceramicola (allenatore in seconda dell’Imolese), al 47’ st Scaia (preparatore atletico dell’Imolese) e Miramari (tecnico del Corticella). Ammoniti: Rocchi, Elefante, Mattiolo.

Dopo 15 risultati utili consecutivi tra coppa e campionato si interrompe la striscia positiva dell’Imolese, sconfitta in casa 1-0 dal Corticella. Secondo ko stagionale, dopo quello della prima giornata contro il Mezzolara (con lo stesso risultato) e primo stop interno per i rossoblù (non accadeva dal 31 gennaio in serie C contro l’Entella), che fa ancora più male, considerato il mezzo passo falso in vetta del Ravenna, fermato sul pari a Forlì, e la sconfitta della Victor San Marino contro il fanalino di coda Certaldo.

Un’occasione persa, la prima lasciata per strada da D’Amore e i suoi in questo campionato, che resta comunque da incorniciare nonostante la sconfitta, e che chiude una settimana complicata, vista l’ufficialità della penalizzazione (-1) che, oggi, numeri alla mano, vede il Lentigione raggiungere l’Imolese al quarto posto, a quota 24 punti. Gara tosta ed equilibrata quella del Galli, con i rossoblù attaccati fin da subito da un Corticella tutt’altro che timoroso. Dopo appena 5 minuti, Mordini impegna Adorni, che respinge con i pugni. Ciucci risponde al decimo, con colpo di testa su cross da corner di Vlahovic, ma Martelli si fa trovare pronto. Al 19’, la chance più ghiotta per i padroni di casa nel primo tempo, con Capozzi e Reinero che sprecano malamente un contropiede invitante.

Nella ripresa, il gol che decide i giochi. Minuto 17, azione vincente di Trombetta, che entra in area e scarica di forza il pallone in fondo alla rete. Il Corticella ci riprova una decina di minuti più tardi col duo Trombetta-Casadei, ma Adorni c’è. Nel finale, l’assedio alla porta dei bolognesi non porta alcun effetto: vince il Corticella, che vola al sesto posto, a -3 dai rossoblù.

Giovanni Poggi