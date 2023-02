Per l’Olimpia c’è l’esame con la Francesco Francia

Terza di ritorno sui campi della C Gold emiliano romagnola e prova d’esame in esterna per l’Olimpia Castello di coach Marco Berselli, che dopo il rumoroso successo dello scorso weekend ai danni di Ferrara (82-47) stasera alle 20,45 sarà di scena a Zola Predosa contro la Francesco Francia: i castellani, reduci da due vittorie consecutive, viaggiano al quinto posto in solitaria, a -2 dagli estensi (col beneficio dello scontro diretto favorevole) e a +4 dal duo di inseguitrici formato da Lg Competition ed Sg Fortitudo.

In casa dei nerazzurri è una fase favorevole tanto in termini di risultati quanto di progettualità, avendo il club del gm Danilo Francesconi, il principale fautore del mercato dell’Olimpia, operato per un netto svecchiamento della rosa nell’ottica di costruire un gruppo spendibile sul lungo periodo. La squadra, pur condizionata dalla lunga assenza di Federico Salsini, rientrato da poco nelle rotazioni di Berselli, ha saputo cementare l’organico e trovare un perfetto equilibrio fra giovani e senatori, aspetto che ha avuto ripercussioni positive sul rendimento.

In vista del rush finale del campionato, pur non essendoci un obiettivo dichiarato nonostante l’ottimo posizionamento in classifica, l’Olimpia potrebbe correggere il suo organico per potenziare un reparto lunghi che con la temporanea uscita dai giochi di Giacomo Guidi è quello che necessita di un rinvigorimento: non è certo che questo possa avvenire, essendo la linea ‘verde’ del club quella di trovare unicamente giovani da lanciare in un campionato tanto competitivo.

Giacomo Gelati