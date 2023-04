Pienone al PalaRuggi, bruciati subito i 300 biglietti per i gialloneri

Non mancherà la cornice di pubblico sugli spalti del PalaRuggi per il terzo derby imolese di questa stagione che va in scena oggi.

Più di 800 sono stati i biglietti venduti dall’Andrea Costa nel corso delle ultime due settimane ai quali si aggiungono i 300 consumati subito dalla Virtus nella sua prevendita, senza scordare i circa 260 abbonati biancorossi che di certo non faranno mancare la presenza. Numeri importanti destinati a salire visto che le biglietterie del palasport saranno aperte anche oggi per coloro che ancora non hanno acquistato il biglietto.

I tifosi biancorossi (che nell’occasione sono di casa) entreranno dall’ingresso principale del Ruggi e potranno acquistare gli ultimi tagliandi di gradinata (15 euro) o di parterre (25 euro).

I tifosi virtussini entreranno invece dall’ingresso della piscina dove avranno una biglietteria dedicata con a disposizione ulteriori 100 biglietti (15 euro) per il settore ospiti.

L’ingresso è gratuito per i nati fino al 2008 mentre per l’occasione non saranno valide altre tessere di ingresso gratuito, a eccezione di quelle del settore giovanile da tramutare in biglietto gratuito.

