Poggio, che beffa Bianchi subito stop

Si ferma alle semifinali per solo un centesimo il cammino di Federico Poggio ai Mondiali di Fukuoka, mentre Ilaria Bianchi non supera lo scoglio delle batterie. Sfortunato Federico Poggio nella rassegna iridata partita ieri. Il classe ’98 dell’Imolanuoto ha debuttato bene nei 100 rana (di cui è campione tricolore) nella notte italiana, centrando il settimo posto generale nelle batterie in 59’’43, peggiorando però nelle semifinali dove ha nuotato con il tempo di 59’’51 che gli è valso soltanto il nono posto generale, distaccato di appena un centesimo di secondo dal turco Ogretir, l’ultimo dei qualificati per la finale in programma oggi. "Mi dispiace perché stavo bene dopo le batterie e in semifinale ho dato tutto. Evidentemente il mio stato di forma non è al 100 per cento, mi manca un mese di preparazione essendomi ripreso dopo il Sette Colli". In quello che probabilmente sarà il suo ultimo Mondiale, Ilaria Bianchi chiude con il 18esimo tempo in batteria nei suoi 100 farfalla, con il tempo di 58’’62. "Era difficile avvicinarmi al mio tempo migliore di quest’anno, 58’’4 ad aprile". La Bianchi sarà impegnata in staffetta, mentre nella notte tra lunedì e martedì Martina Carraro si misurerà nei 100 rana.

l.m.