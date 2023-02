Polieri: "Avevo bisogno di cambiare aria"

di Luca Monduzzi

Da Imola alla città della Reggia alla ricerca di nuovi stimoli. Stimoli che Alessia Polieri ha trovato nel nuovo metodo di lavoro del tecnico Andrea Sabino e nella sua nuova realtà, Caserta, dove vive e si allena da ormai sei mesi. Un cambio di rotta deciso per la 28enne imolese, in vasca nelle ultime settimane a Pozzuoli e Caserta (il prossimo impegno sarà al Meeting di Firenze il 17 e 18 marzo), pronta a rilanciarsi in grande stile ai prossimi assoluti di aprile. "Sto nuotando tanto in questo periodo e sono preparata a fare qualsiasi gara, che poi è stata sempre una mia caratteristica – racconta Alessia Polieri –. A livello di prestazione non sono stata al top ma e nell’ultimo weekend non stavo molto bene ma ci tenevo a fare bene al nostro meeting".

È a Caserta da ormai sei mesi. Come è stato l’adattamento alla nuova realtà?

"Sono contenta della scelta. Avevo bisogno di cambiare aria e sto sviluppando un percorso di crescita. E poi mi trovo bene con tutto il gruppo e anche in città".

Sui social la vediamo spesso a visitare la Reggia…

"In realtà ci vado molto più spesso di quello che pubblico. A Imola sono solita girare per il centro o passeggiare nel lungofiume, una cosa di cui sento un po’ la mancanza, e così lo sto facendo anche qui, tra il centro di Caserta e la Reggia. Ho fatto un abbonamento così posso entrare alla Reggia quando voglio: è molto bella e suggestiva, sia dentro che fuori con un parco immenso con fontane e giardini. Quando sarà più caldo sarà ancora più bello starci".

Parlando di lei, il suo allenatore ha parlato di superare vecchie credenze e andare oltre a quello che sa fare…

"Questa filosofia mi piace molto. Mi sprona a fare cose che non avevo mai fatto o che comunque non pensavo di riuscire a fare. Credo molto in questo tipo di lavoro, anche se si fa tanta fatica, e siamo sulla stessa lunghezza d’onda".

Sempre Sabino ha parlato per lei di un obiettivo importante (i giochi olimpici). Condivide? "Conoscete bene la mia superstizione, per cui su questo preferisco rimanere con i piedi per terra. Ora l’obiettivo più vicino sono gli assoluti ad aprile e poi si valuterà tutto di conseguenza".

Oltre che nelle sue gare, negli ultimi meeting di Pozzuoli e Caserta ha brillato anche a dorso. Si butterà in altre specialità?

"Non ne abbiamo ancora parlato. Le mie gare restano i 200 farfalla, oltre i 200 e 400 misti; per altre prove vedremo ad aprile come comportarci. Adesso resto concentrata sugli allenamenti".

Quanto le pesa restare lontano da casa?

"Quello che mi pesa di più è la mancanza degli affetti e stare al telefono non è come essere presenti. Per fortuna i miei genitori sono scesi giù a trovarmi e qualche amico lo farà. Imola mi manca e spero che non mi dimentichi".