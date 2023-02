Le prime gare regionali dei campionati federali Allieve Gold A2 e Junior Senior Silver LE3 di ginnastica che si sono disputati a Cesena lo scorso fine settimana hanno visto la Ginnastica Biancoverde portare quattro atlete, da Ilaria Romeo, Eleonora Gatti e Giacomo Zuffa. Crystal Mingo nella prima prova regionale allieve A2 ha conquistato il terzo migliore punteggio. Questo risultato fa ben sperare per le prossime prove.

Sara Ghiddi, nel livello LE3 senior 2, è salita sul secondo gradino del podio ottenendo il migliore punteggio della sua categoria alla prova della trave. Buone prestazioni anche per Anastasia Kozicka e Tiziana Purpora all’esordio nella categoria Junior.

La Purpura si è aggiudicata l’oro mentre la Kozicka ha preso la medaglia d’argento. Soddisfazione in particolare poi per gli esercizi al corpo libero e per i salti al volteggio che sono risultati essere i migliori della giornata.

m. m.