Ramini: "L’Olimpia Castello sta volando sulle ali dell’entusiasmo"

Venti positivi in casa dell’Olimpia Castello di coach Marco Berselli, che dopo il successo interno di domenica contro Castelnovo Monti ha apposto la firma sulla quarta vittoria consecutiva e il conseguente quarto posto in compagnia di Ferrara 2018, un gradino sotto i castellani per via dello scontro diretto: a caratterizzare l’inizio della settimana la decisione del giudice sportivo di archiviare la vittoria 20-0 (70-68 il punteggio al PalaFerrari) a causa di un’irregolarità a referto del primo assistente reggiano Torlai. Punteggio a parte, i nerazzurri si proiettano nel migliore dei modi alla sfida di sabato alle 18,30 sul parquet della Cmp Global, che a dispetto del terzultimo posto è squadra di tutto rispetto e che dall’inserimento di Gennaro Sorrentino in poi ha iniziato a ingranare in termini di solidità e punti: all’andata infatti gli uomini di coach Flavio Rota si erano imposti a Castel San Pietro Terme 66-67. "Abbiamo fatto una gran fatica per niente – scherza a bocce ferme il presidente Massimo Ramini – e alla fine abbiamo vinto 20-0. Scherzi a parte le cose stanno andando bene e la settimana è cominciata col morale alto. Penderemo questi giorni per inserire sempre di più Cesare Casali, arrivato da poco e in doppio tesseramento con l’U19 della Fortitudo, in vista della sfida importante contro la Cmp Global. Non sarà una passeggiata, ma l’umore è positivo e stiamo lavorando con serenità perché quando le cose girano bene è giusto godersi il momento". Parola al campo dunque, con ancora 9 sfide da qui alla fine della regular season (22 aprile) e ancora tanti punti in palio: l’Olimpia, più o meno consapevolmente e con un progetto giovanile accurato, si è iscritta fra le regine del campionato.

Giacomo Gelati