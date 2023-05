Ramini: "L’Olimpia punterà ancora sui propri giovani"

Si gode la festa l’Olimpia Castello del presidente Massimo Ramini, reduce dalla straordinaria cavalcata che ha portato i nerazzurri alla vittoria della C Gold e alla storica promozione in Interregionale con Scandiano, Bologna 2016, Ferrara 2018 e Fulgor Fidenza. Ma è anche il tempo delle riflessioni sul futuro castellano. "La ‘bella’ contro l’Sg Fortitudo è stata bellissima – spiega il numero uno dell’Olimpia –, erano anni che non si vedeva il PalaFerrari così pieno e il colpo d’occhio mi ha emozionato. La gara era sentita e l’abbiamo spuntata solo nel finale. Per noi è un momento storico, una grande festa ricca di commozione, anche perché abbiamo costruito una squadra con ragazzi che si affacciavano per la prima volta al mondo senior".

Un ponderato sguardo al domani. "Ci godiamo la promozione e ci siamo presi un po’ di tempo per rilassarci. Ma non troppo perché dobbiamo capire cosa fare domani. E’ ancora presto fare alcune valutazioni, perché non sappiamo come sarà la serie B, né da un punto di vista organizzativo, né economico. Ma non voglio fare l’ipocrita, dobbiamo lavorare su tutti i fronti e stiamo già cominciando a capire alcune cose".

Un ruolo preponderante l’ha giocato la scelta di puntare sui giovani: linea che potrebbe essere replicata nella prossima stagione. "Abbiamo realizzato un sogno, è una scelta che abbiamo voluto fare perché prima di tutto ci credevamo: è stata una decisione nata anche per ragioni economiche e un rischio per certi versi. Ma la linea societaria è stata quella di volerlo e doverlo fare. Abbiamo avuto la grande fortuna di puntare su giocatori che hanno fatto la differenza nelle partite e l’anno prossimo vogliamo cercare altri ragazzi da mettere dentro. La gioia che ci dà vederli in palestra è tanta".

Giacomo Gelati