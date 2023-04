Ramini: "Olimpia, il terzo posto non è lontano"

di Giacomo Gelati

Ultimi 80’ di stagione regolare sui parquet della C Gold e Olimpia Castello che si prepara alle rimanenti battute di gioco, dopo aver blindato il quarto posto in graduatoria grazie ai 2 punti strappati a Forlimpopoli due sabati fa (70-71).

Un traguardo ragguardevole per un club rivoluzionato, nell’organico e negli orizzonti, al termine della passata stagione culminata con la retrocessione: da allora di acqua sotto i ponti ne è passata quanto basta per aver totalmente riscritto la propria storia e per essere oggi, undici mesi dopo, a pochi passi da una possibile promozione nella neoistituita B Interregionale.

È stata recentemente ufficializzata la nuova formula della seconda e ultima fase della C Gold, che ha portato a cinque il numero di promozioni nel quarto campionato italiano: dal secondo al nono posto si giocherà uno scontro al meglio delle tre gare, con prima ed eventuale bella in casa della meglio classificata in regular season.

Tuttavia, almeno virtualmente, il bracket potrebbe ancora subire qualche modifica. Questo perché sulla strada dell’Olimpia di coach Marco Berselli arriveranno in sequenza la trasferta di sabato alle 18,30 sul parquet del Bologna 2016 (all’andata i rossoblù di coach Giovanni Lunghini si imposero al PalaFerrari 88-95), prima della chiusura del campionato in programma il 22 aprile contro la già promossa Scandiano.

Difficile, ma non impossibile, provare a scalare ulteriormente una classifica benevola per i nerazzurri, che a prescindere dai prossimi due risultati beneficeranno del fattore campo ai playoff. Dopo qualche giorno di riposo pasquale concesso dal club, la squadra è tornata ad allenarsi in vista del weekend.

Dall’infermeria è arrivata la conferma che Giacomo Guidi sarà out fino a fine stagione, mentre si sta cercando di recuperare Mattia Ferdeghini dopo un colpo subito ad allenamento due settimane fa.

Suona la carica il presidente Massimo Ramini: "Ancora oggi, nonostante il quarto posto sia per noi come aver vinto il campionato, ci possiamo addirittura giocare il terzo posto. Ci proveremo con tutte le forze, ma chiaramente abbiamo già fatto un super campionato e come società non potevamo chiedere più di così".