Restelli 5 (in 19’ 13 da due, 03 da tre, 02 ai liberi, 4 rimbalzi). Lo sguardo quasi assente con cui assiste all’ultimo quarto dice tutto.

Fazzi 6,5 (in 16’ 25 da due, 14 da tre, 3 rimbalzi). Si ritrova nella serata giusta.

Agostini 6 (in 19’ 39 da tre, 22 ai liberi, 6 rimbalzi). Subisce Bedin, ma pesca dei cesti decisivi. Barbieri 5,5 (in 4’ un rimbalzo). Grandi lo prova per limitare Bedin.

Ranuzzi 6,5 (in 32’ 47 da due, 03 da tre, 23 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 assist, 4 perse). Mette un mattoncino nell’iniziale risalita ed esperienza quando serve.

Corcelli 7,5 (in 21’ 13 da due, 45 da tre, 12 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse). Il capitano rivolta partita da protagonista nel break imolese, vedi le due triple del +6. L’eccesso di grinta lo beffa trovando, come all’andata, l’espulsione.

Marangoni 5,5 (in 4’ 02 da tre). Pochi minuti senza colpire.

Tognacci 6,5 (in 31’ 45 da due, 02 da tre, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, 4 assist). E’ importante.

Montanari 6,5 (in 30’ 28 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 assist). Una gestione importante.

Trentin 6 (in 25’ 13 da due, 01 da tre, 34 ai liberi, 3 perse). Non al meglio fisicamente, cerca di lottare.