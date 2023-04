Ranuzzi show, Restelli pericoloso

Restelli 7. Crea pericoli in penetrazione contro la difesa giallonera. In 31’ 56 da due, 13 da tre, 01 ai liberi, 5 rimbalzi, 6 assist.

Fazzi 7. Mostra subito la voglia di rifarsi dopo alcune prestazioni sottotono. In difesa paga qualcosa, soprattutto su Galassi, ma davanti porta un buon impatto offensivo e nel finale infila le due triple che chiudono i giochi. In 15’ 01 da due, 35 da tre, 22 ai liberi, 2 rimbalzi.

Ranuzzi 8. L’uomo del derby. Mette in difficoltà fin dalla palla a due una Virtus ed è efficace lungo tutto l’arco della gara. In 32’ 68 da due, 27 da tre, 34 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 perse.

Corcelli 6. Torna a Imola in mattinata e incide più che altro in difesa. In 8’ 01 da due, 03 da tre. Marangoni 7,5. La migliore serata del giovane mordanese che gioca con l’energia giusta tirando giù rimbalzi e colpendo la Virtus nei suoi momenti migliori. Minuti tutti meritati. In 21’ 12 da due, 23 da tre, 4 rimbalzi. Cusenza 7. Partita intensa di energia e rimbalzi, nonché di efficacia al tiro. Alla sirena finale si improvvisa capo ultras guidando i cori della curva. In 28’ 24 da due, 24 da tre, 24 ai liberi, 7 rimbalzi, 3 assist.

Tognacci 5. Spara a salve per tutta la partita non trovando la sua dimensione, così Grandi ne dosa il minutaggio. In 13’ 03 da due, 01 da tre, 2 rimbalzi.

Montanari 6,5. C’è qualche battuta a vuoto in regia, ma in generale porta il contributo sperato e risolve qualche magagna. In 25’ 14 da due, 26 da tre, 23 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 assist, 7 falli subiti.

Trentin 6,5. Solita partita solida in una serata in cui sotto canestro sbaglia pochissimo. In 26’ 34 da due, 14 da tre, 4 rimbalzi.

l. m.