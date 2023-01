’Ravaglia’, finalmente si comincia

Con le sfide dei quarti, è pronto a partire il torneo internazionale Chicco Ravaglia, alla palestra Ravaglia, riservato alla categoria Under 14. Il torneo, griffato Curti, ricorda la figura di Enrico Ravaglia, per tutti Chicco, il cestista scomparso il 23 dicembre del 1999, e negli anni sono stati tantissimi i giovani ragazzi che sono scesi in campo sul parquet della Ravaglia con il sogno di diventare professionisti che diversi hanno coronato: il più celebre è Luka Doncic, presente a Imola per due edizioni del torneo con Lubiana e ora star di Dallas in Nba.

Si parte alle 13 con la sfida tra i padroni di casa dell’International e la Stamura Ancona; si prosegue con quella tra la Bsl San Lazzaro e i cechi dello Usk Praga, quindi i campioni della Pgc Cantù contro l’Azzurra Trieste e infine alle 19 Orange Bassano contro Olimpia Lubiana. Domani spazio alle semifinali, in programma alle 14 e alle 16, precedute dalle sfide tra le perdenti dei quarti (alle 10 e alle 12) mentre venerdì andrà in scena la giornata conclusiva del torneo.

l. m.