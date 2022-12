‘Ravaglia’ formato estero grazie a Praga e Lubiana

di Luca Monduzzi

Imola rivive il torneo Chicco Ravaglia. L’edizione 2023 andrà in scena dal 4 al 6 gennaio, alla palestra Ravaglia, ritrovando la sua collocazione originaria intorno all’Epifania, periodo caro agli organizzatori anche perché più cronologicamente vicino al 23 dicembre, data in cui ci lasciò Chicco Ravaglia una sera del 1999, lasciando un vuoto incolmabile.

Dal 2008 l’International Imola organizza il torneo a lui intitolato, riservato alla categoria Under 14, in scena ogni anno (tranne nel 2021 causa pandemia). L’ultima edizione fu disputata in aprile. "Torniamo alla nostra collocazione originaria e vogliamo mantenere il torneo in questo periodo che per noi è particolare" afferma il presidente dell’International Imola Fulvio Zavagli, affiancato dal direttore sportivo Max Fiera.

Il ritorno a gennaio non è l’unica novità. "Un’altra è la presenza di due squadre straniere, con Lubiana e Praga – prosegue Zavagli –. Abbiamo contattato la squadra di Praga attraverso altre società, loro conoscevano già il nostro torneo e appena sono stati invitati hanno aderito. E il panorama è ampio anche dal punto di vista nazionale perché abbiamo cercato di avere quante più squadre possibili da molte regioni, così tolte noi e San Lazzaro, ci sono una squadra per Marche, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Per il futuro, poi, abbiamo sempre il desiderio di allargare il torneo a più squadre, di altre regioni e anche estere, visto che sono sempre tante le società che chiedono di partecipare e restano fuori".

Le gare. Si parte mercoledì 4 gennaio con i quarti: alle 13 i padroni di casa dell’International Imola sfidano la Stamura Ancona, alle 15 Bsl San Lazzaro con Usk Praga, alle 17 i campioni in carica della Pgc Cantù con Azzurra Trieste e alle 19 Orange Bassano contro Olimpia Lubiana. Giovedì le semifinali, alle 14 e alle 16, precedute alle 10 e alle 12 dalle sfide tra le perdenti dei quarti. Venerdì 6, le finali partendo alle 10 con quella per il settimo posto, alle 12 per il quinto, alle 14 per il terzo e alle 16 la finale che decreterà la vincitrice del torneo, griffato Curti. Si gioca alla palestra Ravaglia (via Kolbe) dove i ragazzi potranno pranzare e cenare negli spazi attigui alla palestra grazie alla collaborazione con la Due Castelli per la ristorazione, senza scordare la partnership con l’Hotel Donatello per gli alloggi.