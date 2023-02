Regazzi: "Due punti d’oro per la Virtus Ora dobbiamo ritrovare continuità"

di Antonio Montefusco

La Virtus è riuscita a spostare l’elefante davanti al sole e ora rivede nuovamente la luce. Domenica sera i gialloneri vincendo con il Fiorenzuola hanno interrotto la serie di cinque sconfitte consecutive, una bella boccata di ossigeno nonostante le assenze di Tommasini e Ronca che hanno accorciato le rotazioni di coach Regazzi.

Due punti fondamentali che ridanno fiducia e morale alla V imolese, ma soprattutto sono un bel viatico in vista dei prossimi impegni dove Aglio e compagni proveranno a dare continuità al blitz compiuto in terra emiliana. Quella di domenica è stata comunque una partita sofferta soprattutto nell’ultimo quarto quando Fiorenzuola non ha mollato l’osso molto volentieri: "Venivamo da un periodo non propriamente positivo – chiosa coach Regazzi – dove sono mancati i risultati, la mia squadra ha giocato la stessa partita fatta sette giorni prima con la Sebastiani Rieti. Quando si gioca lontano dal proprio palazzetto si rischia sempre qualcosa, inoltre qualche fischio stava per compromettere la nostra partita. Vincere in casa della quarta in classifica non è mai semplice e questo ci dà una grande gioia".

Lasciarsi alle spalle un momento negativo può fare scattare nuovamente la molla ad una squadra che fino al match dell’8 gennaio con Fabriano aveva incantato tutti gli addetti ai lavori.

Poi la V imolese si è persa per strada mettendo in fila 5 semafori rossi: "Abbiamo fatto noi la gara e l’affermazione a mio avviso è meritata, ma come sempre accade nella pallacanestro vanno fatte le giuste considerazioni. Questi sono due punti molto importanti per noi e tutto l’ambiente". Coach Regazzi ha dovuto fare a meno di Claudio Tommasini ed Edoardo Ronca, due uomini in meno nell’economia del match: "Essere con due giocatori in meno nelle rotazioni non era semplice, i miei ragazzi sono comunque riusciti a fare una bella prestazione prendendosi i due punti contro un’avversaria importante. L’obiettivo è recuperare Claudio ed Edoardo in vista del prossimo impegno con il San Miniato. Domenica al PalaRuggi avremo bisogno dei nostri tifosi e del loro magnifico supporto, vogliamo vincere un’altra partita per migliorare ulteriormente la classifica. D’ora in avanti servirà più continuità possibile".

Nei prossimi giorni lo staff tecnico valuterà le condizioni di Tommasini e Ronca, entrambi hann buone chance di tornare fra i convocati.