Regazzi: "Virtus, il cuore oltre l’ostacolo"

di Antonio Montefusco

Quando l’asticella si alza devi essere bravo a farti trovare pronto, ad alzare il livello di concentrazione andando oltre gli ostacoli. La Virtus è reduce da quattro sconfitte consecutive e domenica affronterà la capolista Real Sebastiani Rieti, una squadra capace di vincere 16 partite e di perderne solamente una.

Cifre che dicono il tipo di montagna che i gialloneri si troveranno davanti, arrivare lassù in cima fin qui è stato difficile per chiunque.

"Il match che ci attende – commenta il tecnico Marco Regazzi – non è il più bello da affrontare, la mia squadra dovrà ritrovare le giuste sensazioni che ha perso. Questa è una delle strade da percorrere, in questo momento non possiamo permetterci giocatori che fanno partite in questo modo, non sono in condizione e fatto prestazioni non competitive. Sul campo bisognerà buttare ancora più energia ed il cuore oltre l’ostacolo".

Nell’ultimo mese la Virtus ha perso le proprie certezze, si è smarrita per strada lasciando le vittorie agli avversari. Tutte situazioni che hanno cambiato la geografia della graduatoria.

L’ultimo stop è arrivato a Matelica contro un’avversaria che naviga nei bassifondi del girone.

"Siamo in un momento non positivo, non giochiamo bene, non abbiamo continuità, non ci alleniamo bene. E’ un momento da superare senza tante chiacchiere, ma con raziocinio, va migliorato lo stato mentale. E’ un periodaccio, ce ne siamo resi conti sia per i risultati e per quello che non va. Continuiamo ad avere momenti di non intensità, durante le partite non muoviamo la palla, non vedo il dna che ha contraddistinto il gruppo in questo primo spicchio di torneo. Stiamo pensando troppo e facendo poco, bisognerà essere tutti uniti andando nella stessa direzione, solo così facendo riusciremo a toglierci dalle difficoltà in cui la Virtus si è cacciata e nello sport quando non fai risultato il morale si abbassa. La mia squadra non deve abbattersi ma reagire lavorando sempre più sodo ogni volta che scenderà in palestra".

La Virtus deve ritrovare solo se stessa e una vittoria che interrompa la striscia negativa e sotto questo punto di vista il match di domenica con la capolista potrebbe essere quello giusto.

Nel basket mai dire mai, questi i gialloneri l’hanno dimostrato con i risultati ottenuti finora.