Regazzi: "Virtus, ritroviamo lo spirito giusto"

di Antonio Montefusco

Tre sconfitte di fila per un club che prima viaggiava a mille forse pesano. Il vento è cambiato e sembra essere contrario alla direzione giallonera. Ma quello che non è cambiato, per fortuna, è lo spirito della squadra plasmata e cresciuta da coach Marco Regazzi.

Fedele a sé stessa ed ai suoi principi. I Blacks Faenza hanno costretto allo stop la Virtus Imola e si è vista la differenza fra un team che ha come obiettivo il salto di categoria è u gruppo giovane che fin qui ha fatto quanto doveva.

Anzi a dire il vero Aglio e compagni sono andati ben oltre ogni più rosea aspettativa. In situazioni come queste dove perdi, la ricetta migliore è quella di tuffarsi in palestra senza troppi pensieri per ritrovare la strada affrontando la seconda fase della stagione con l’entusiasmo di chi sa di poter migliorare tantissimo e ne ha le potenzialità.

"Bisogna dare i meriti ai nostri avversari – commenta coach Regazzi – a chi sul campo ha conquistato i due punti. I Blacks hanno tirato dieci volte più di noi dal campo, sono stati bravi a non farci rientrare quando potevamo farlo e questo ha fatto la differenza ai fini del risultato".

L’allenatore giallonero va un’analisi più approfondita.

"Mladenov ha pagato una settimana senza allenamenti, in questo momento ci serve tranquillità fisica e di salute. Ma non posso recriminare più di tanto perché Faenza ci ha punito in tutte le occasioni, come ho detto in precedenza va dato merito a chi è stato bravo e ha fatto un a bella partita. Ai fini del risultato ci portiamo dietro quei dieci punti di ritardo del primo quarto, questo gap ha segnato tutto il match e non siamo più riusciti a riprenderli. Ne abbiamo avuto tutte le possibilità ma strada facendo sono state tutte sbagliate. La Virtus ha tirato con il 37 per cento da tre che è la nostra media, dopo questa sconfitta dobbiamo solo rimetterci a posto con l’idea della tranquillità sapendo di dover sudare duro in allenamento".

Domenica la Virtus Imola farà visita al Matelica per interrompere la striscia negativa dell’ultimo periodo.

"Ho visto la squadra marchigiana a Ozzano e hanno rischiato di vincere. Sono un team che gioca con intensità e la mente libera seppur arrivando da una situazione non semplice. Per affrontare questo incontro dobbiamo crescere negli allenamenti, andare sopra quello che è successo, pensiamo troppo a quello che potevamo fare e non siamo riusciti a fare".