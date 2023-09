Riccardo Cavina vince la gara della solidarietà

Il golf ha incontrato la solidarietà nella Rotary Cup Bologna Valle Dell’Idice.

Il circuito premia i migliori della stagione con l’accesso alla finale a Lisbona e contestualmente consente di raccogliere somme da destinare alle numerose iniziative benefiche legate a Rotary. Riccardo Cavina ha vinto la gara. Lo ha fatto completando le 18 buche da campionato in 72 colpi, i medesimi previsti per i professionisti. In prima categoria l’argentano Valerio Tasselli (38) ha avuto la meglio su Marco Gianantoni, superato di una sola lunghezza. In seconda Vincenzo Fresolone (43) ha preceduto Ermanno Corso (41).

Domenica l’agonismo si è unito al divertimento nel Verdura Golf Resort – Sicily Trophy. La gara è stata giocata a coppie e ha consentito ai migliori di staccare il pass per l’evento conclusivo del circuito nello splendido resort agrigentino. Riccardo Palumbo e Marco Giani hanno tenuto fede ai pronostici superando avversari e par del percorso con un giro in 68 colpi. Nella categoria netta Massimo Marinelli e Pierluigi Petrillo (46) hanno avuto la meglio su Andrea Bonaveri e Angelo Tonelli (43) appaiati a Luciano Melillo e Andrea Ventura che hanno completato il podio.

Andrea Ronchi