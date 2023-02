Ricciardi sesto agli Italiani indoor Suo il record imolese dei 3.000 m

La due giorni dei campionati italiani Assoluti indoor ha riscontrato risultati soddisfacenti per gli atleti dell’Atletica Imola Sacmi Avis. Il risultato migliore è stato conquistato da Luis Ricciardi che, reduce dal record imolese sui 3.000 metri col tempo di 8’14’’00, fatto due settimane fa a Padova, approfittando del lavoro degli avversari, decisi ad impostare una gara dai ritmi importanti, è rimasto attaccato il più possibile ed ha chiuso in 8’12’’24 per il sesto posto finale, migliorando ulteriormente il suo primato personale.

Anche Marta Morara ha concluso al sesto posto nel salto in alto, superando 1,79 metri al secondo tentativo. La misura non la soddisfa, ma il lato positivo sta nel miglioramento di un centimetro del primato stagionale in una stagione invernale condizionata da un problema fisico e dal cambio di tecnica nella fase della rincorsa.

Simone Ronzoni, in gara nell’eptathlon, è stato influenzato dai tre nulli nel salto in lungo, ma nella seconda giornata si è rifatto, ottenendo il primato personale nel salto con l’asta (4,50m, che lo porta al secondo posto nelle graduatorie imolesi di tutti i tempi, a pari merito con l’amico Michele Brini) e sui 1000 metri (2’40’’12). Nella classifica finale ha ottenuto il settimo posto, con 4.283 punti.

Mirko Melandri