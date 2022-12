Roberto Mancini a Imola, al ct della Nazionale premio Dadina: ecco quando

La premiazione vedrà la presenza in città di Mancini

Imola, 28 dicembre 2022 – Tutto vero. Al Tozzona Tennis Park di Imola torna il ‘Premio alla Carriera’ intitolato a Dadina e arriva il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini.

Un colpaccio quello messo a segno da Massimiliano Narducci, ex tennista azzurro di Coppa Davis e direttore del centro sportivo di via Punta, che a fine gennaio consegnerà il riconoscimento all’allenatore dell’Italia campione d’Europa nel 2020.



Ma anche uno dei più grandi fantasisti del pallone italiano che ha vestito le maglie di Bologna, Sampdoria, Lazio e Leicester City.

Così il premio in memoria di Domenico ‘Dado’ Dadina, pilastro dell’ufficio sport comunale scomparso nel 2015 a soli 52 anni a causa di un male incurabile, aggiungerà un altro nome di spicco al suo ricco albo d’oro. L’iniziativa, pronta a tagliare il traguardo delle cinque edizioni, ha già celebrato in passato diversi campioni dello sport.

Qualche nome? Raffaella Reggi, Alberto Tomba, Nicola Pietrangeli e Francesco Moser. Scusate se è poco.

Il tutto nella cornice della finalissima degli Internazionali di Imola, torneo di tennis estivo al femminile con montepremi da 25mila dollari, organizzato da Narducci nei campi del quartiere Pedagna fino al 2019.

“Abbiamo ottenuto una disponibilità di massima da Mancini per la fine del mese di gennaio. Nelle prossime settimane ci comunicherà la data precisa della sua sosta imolese – svela l’ex numero uno del tennis italiano –. Uno sportivo dalla carriera straordinaria dentro e fuori il rettangolo di gioco. Ma anche una persona di grande umanità". E perfino un super appassionato, nonché praticante, di padel. Lo sport del momento sbarcato qualche mese fa a pochi passi dal centro sociale Tozzona grazie all’investimento di Narducci per realizzare due campi dedicati alla pratica della specialità.

"Il ricordo di Dado non sbiadisce. Anzi, è ancora più forte dopo tutto quello che abbiamo passato in questi ultimi anni – continua Narducci -. Sono certo che Domenico non avrebbe perso il suo proverbiale sorriso neppure davanti alle tante difficoltà del periodo. L’amicizia è un valore puro, genuino e sincero. Non potrò mai dimenticare quello che ha fatto per me e per lo sport cittadino".

Un uomo a cui tutti hanno voluto bene. "Leale, solare e sempre pronto a dare preziosi consigli – ricorda l’amico -. Questo premio continuerà ad essere il nostro modo per dirgli grazie e ricordarlo nel tempo". Sulla scelta di Mancini, invece, pochi dubbi. "Per i suoi valori etici, umani e sportivi. Senza dimenticare gli innumerevoli successi raggiunti da calciatore e da tecnico – conclude Narducci -. Ringrazio il giornalista Mattia Grandi, che ha creduto per primo nel sogno di invitare Mancini al Tozzona Tennis Park, Luca Salvadori e Moreno Mannini per i preziosi contatti col mister".

Alla cerimonia sarà presente anche il sindaco di Imola, Marco Panieri, ed il personale dell’ufficio sport del municipio affacciato su piazza Matteotti.