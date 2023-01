Roberto Mancini a Imola per ritirare il premio Dadina. Mannini: "Amico mio: la città ti aspetta"

Roberto Mancini

Imola, 30 gennaio 2023 – Ancora poche ore poi Roberto Mancini sarà ad Imola. Il ct della Nazionale attraccherà nel tardo pomeriggio alla Koméro Padel Generation, i nuovi campi da padel del centro sportivo Tozzona. Per lui il premio alla carriera intitolato a Domenico Dadina. Cerimonia lampo con ingresso a invito sotto le direttive di Massimiliano Narducci. Un’impresa materializzata insieme all’imolese Moreno Mannini, amico e storico compagno di squadra del ‘Mancio’ nella Sampdoria.

Mannini, un ‘amarcord’ della favola blucerchiata.

"Con Mancini ho condiviso ben 13 stagioni alla Samp, dal 1984 al 1997. Siamo stati anche compagni di camera in ritiro per diverso tempo e, con il suo trasferimento alla Lazio, mi passò la fascia di capitano".

Tanti successi culminati con il tricolore nella stagione 90/91 e la finale di Coppa dei Campioni l’annata successiva.

"Insieme abbiamo vinto tutti i trofei che sono nella bacheca della Sampdoria. Un ciclo aperto e chiuso con la conquista della prima e quarta Coppa Italia della storia doriana".

Ci racconta che persona è Mancini?

"All’apparenza può sembrare scontroso, ma in realtà è tutt’altro. Gli serve un po’ di tempo per conoscere chi ha di fronte ma poi si apre. Certo, non è uno da approccio immediato come noi romagnoli".

E in campo?

"Beh, lui era già Roberto Mancini. Un calciatore molto esigente sul rettangolo verde. Vedeva giocate che noi facevamo fatica anche solo ad immaginare. Voleva sempre il pallone anche quando era marcato. Guai a non darglielo, si arrabbiava moltissimo".

Un carattere fumantino plasmato per fare l’allenatore.

"La predisposizione l’ha sempre avuta. Gli mancava quella tranquillità utile per gestire al meglio un gruppo. Ha cambiato in positivo il suo modo di comunicare. Ora è la guida ideale per una rosa di 20-30 atleti".

Con un vantaggio.

"Può dimostrare tutto quello che dice ai suoi calciatori". Avrebbe mai immaginato la sua ascesa da tecnico?

"Ha mentalità vincente e personalità forte. Ha vinto tanto in campo e sapevo che avrebbe fatto lo stesso sedendosi in panchina".

Quanto c’è di suo nell’ultimo trionfo continentale dell’Italia?

"Tantissimo. Basta guardare i nomi della rosa azzurra campione d’Europa. Nessuna stella da copertina ma un gruppo solido, unito e coeso di amici. Proprio come la nostra Samp".

Già, e cosa ha detto al suo amico Mancini all’indomani del successo?

"L’abbiamo sommerso di messaggi nella chat con tutti gli scudettati doriani. Poi, qualche giorno dopo, ci siamo parlati al telefono".

Nello staff azzurro ci sono tanti suoi ex compagni di squadra. Lei ci ha fatto un pensierino?

"Dovrei prima prendere il patentino da allenatore. È vincolante per ricoprire certi ruoli. Un giorno, chissà…".

Mancini a Imola per ricordare Dadina.

"Dado era un caro amico. L’ho conosciuto tra i banchi delle elementari. Sono felice di aver contribuito all’arrivo di Roberto per omaggiarlo. Il Mancio capirà al volo di che pasta siamo fatti, noi imolesi: prima guardiamo agli uomini poi alla loro carriera".