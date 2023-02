Romagna, duello chiave La salvezza passa da Rubiera

In casa della Pallamano Romagna non c’è più tempo per festeggiare la bella vittoria casalinga contro la Banca Popolare Fondi perché stasera alle 18 al PalaBursi, situato in via Aldo Moro, a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia si disputa uno scontro diretto fra due formazioni che, allo stato attuale, hanno entrambe quattro punti in classifica. In realtà il Secchia Rubiera aspetta che gli vengono restituiti cinque punti di penalizzazione.

"Si tratta – dice il presidente Vito Sami della Pallamano Romagna – di una partita tra squadre ch sono invischiate nella zona playout. Non arriviamo carichi a questo appuntamento. Speriamo di avere intrapreso la strada giusta. Da tre partite giochiamo bene e i risultati si sono visti in particolare contro Fondi. I nostri avversari sono molto forti tra le mura amiche mentre fuori casa sono più in difficoltà. Crediamo di potercela giocare e lo faremo col coltello fra i denti". Il n.1 della Pallamano Romagna racconta una problematica: "Mi riferisco al pivot perché Ceroni ha provato a giocare ma ha riscontrato uno stiramento musolare e tornerà a metà marzo contro Conversano. Erano in campo Gollini e il giovane Rinaldo ma poi Essam è stato lasciato in tribuna perché si possono mettere a referto solo tre stranieri, Lombes, Antic e Alonso. E’ stato adattato Chiarini in quel ruolo ma non ha esperienza. Tassinari la sa lunga e troverà la soluzione".

In seguito alle prestazioni dell’ultimo periodo tutta la squadra ha ripreso fiducia: "I giocatori sembravano sfiduciati ma poi l’hanno ritrovata così come Mazzanti che tornato sui suoi livelli. Anche Martino (Redaelli, ndr) è stato bravo e ha parato bene perché è entrato fresco e concentrato, Nel secondo tempo abbiamo macinato gioco con una difesa adeguata che ha subito meno di 30 gol. Antic ha più spazio e Alonso è un giocatore di qualità molta elevata, con visione di gioco. Molto bene anche Mattia Zavagli, classe 2005". Ci saranno due ex nella partita. Si tratta di Matteo Cavina e Andrea Dall’Aglio.

Altre gare: Sassari – Carpi, Bozen – Pressano, Merano – Campus Italia, Fondi – Conversano, Brixen – Siracusa, Fasano – Cassano Magnago.

Classifica: Brixen 35; Conversano 29; Merano 28; Fasano 27; Sassari, Pressano 25; Bozen 22; Cassano Magnago 21; Siracusa 15; Fondi 12; Carpi 7; Campus Italia 5; Secchia Rubiera, Pallamano Romagna 4.

m.m.