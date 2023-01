Romagna, ecco Alonso Garcia "Ho trovato un ambiente serio"

di Mirko Melandri

Di diverso rispetto alla solita routine il match tra Pallamano Romagna e Raimond Sassari avrà il giorno e l’orario di gioco. Non sabato ma la domenica 22 gennaio, alle ore 16, alla palestra Cavina, situata in via Boccaccio a Imola.

Di differente ci sarà anche un innesto tra gli arancioblù preso per alzare il livello qualitativo della squadra che è ultima con due punti in classifica.

Si tratta del terzino destro mancino spagnolo Victor Alonso Garcia, nato il 9 marzo 1990, che stava giocando nel Besa Famgas, nella prima lega kosovara e vanta un’esperienza passata nella nazionale iberica.

"Sono arrivato lunedì sera – dice il nuovo giocatore arancioblù – e ho visto l’allenamento in cui ho subito notato la serietà dell’allenatore e dei miei prossimi compagni".

L’ex elemento dell’Ademar Leon spiega anche il motivo per cui ha accettato l’offerta di una società che naviga in brutte acque: "Per me si tratta di una nuova sfida, voglio lottare per la permanenza in serie A Gold. Il progetto è comunque interessante anche perché ho subito capito che l’ambiente crede in me". Sul campionato Alonso ha la sua idea: "Effettivamente il torneo kosovaro è di un livello più basso di quello italiano ma questo non significa tanto". Il neo cecchino della Pallamano Romagna si descrive: "Credo di essere un giocatore intelligente, sono un buon difensore mentre in attacco sono bravo soprattutto nell’uno contro uno. Sono bravo dai nove metri, ma non dagli undici, diciamo che lo sono meno. Se il pivot sa come muoversi faccio di tutto per servirlo nel migliore dei modi possibili".

La trattativa fra club e giocatore è filata liscia come l’olio: "Ho parlato con il mio manager e la dirigenza del Romagna per una settimana, poi mi ha convinto anche il portiere Adrian Lombes con cui ho militato insieme in Spagna".

La speranza è che l’innesto del nuovo giocatore aiuti la Pallamano Romagna di coach Tassinari a risalire la china.