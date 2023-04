Romagna, fatale l’inizio Il Pressano scappa subito

ROMAGNA

22

PRESSANO

25

ROMAGNA: Redaelli, Lombes, Amaroli, Albertini 1, Mazzanti 2, Lo Cicero 4, Gollini 1, Chiarini 1, Ceroni, Essam 2, Tassinari, Tondini 1, Rotaru, Di Domenico 3, Bandini, Antic 7. All. Melis.

PRESSANO: Loizos, Facchinelli, Folgheraiter, Dallago 5, M. Moser 1, Villotti, Medina 3, N. Rossi 4, D’Antino 3, F. Rossi 1, Luchin, Sontacchi 3, N. Moser, Ceccardi 3, Gazzini 2. All. Fusina.

Arbitri: Bertino e Bozzanga.

Note: primo tempo 10-12.

Il Romagna chiude la stagione regolare con una sconfitta alla palestra Cavina davanti a un buon numero di appassionati. Il giustiziere degli arancioblù è il Pressano che si impone guadagnando due punti che lo mantengono sesto.

Al di là di questo match l’obiettivo della squadra allenata dal trio composto da Mattia Melis, Fabrizio Folli e Fabrizio Tassinari è mantenere la categoria disputando i playout. Per prepararli c’è un po’ di tempo perché gara-uno1 contro Fondi si giocherà il 6 maggio tra le mura amiche per poi recarsi nel Lazio per la seconda partita il 9 e l’eventuale bella il giorno successivo. La perdente affronterà poi chi avrà la peggio tra Secchia Rubiera e Carpi. Per la lotta per lo scudetto si sono qualificate Brixen, Merano, Fasano e Sassari.

Tornando alla partita, il Romagna, che deve fare a meno dell’infortunato Victor Alonso Garcia, subisce per primo un gol segnato da Alessandro Dallago all’ultimo incontro della sua brillante carriera. Ma i padroni di casa rispondono colpo su colpo e si procede pian piano fino al 6-8 al 20’ che è il primo vantaggio di più di una lunghezza. Nella ripresa un calo dei locali che perdono parecchi palloni e peccano di imprecisione permettono agli ospiti di mettere in cassaforte la sfida (18-24 al 23’). Nelle fila del Romagna il solito portiere Adrian Lombes ci mette spesso una pezza.

Le altre gare: Merano-Brixen 30-34, Secchia Rubiera-Cassano Magnago 20-27, Campus Italia-Carpi 43-34, Sassari-Fasano 34-33, Fondi-Bozen 30-35, Conversano-Siracusa 34-21.

La classifica: Brixen 44; Merano 40; Fasano, Sassari 39; Conversano 36; Pressano 31; Cassano Magnago, Bozen 27; Siracusa 20; Fondi 16; Secchia Rubiera 12; Campus Italia 11; Carpi 9; Pallamano Romagna 6.

Mirko Melandri