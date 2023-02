Romagna, Tassinari non è più il coach

Alla vigilia del match contro Fasano che si disputa alle 19 al PalaCattani a Faenza, la Pallamano Romagna fa sapere che il coach Domenico Tassinari "per ragioni strettamente personali, non potrà più seguire la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di Serie A Gold. Il Tasso non lascerà però la società arancioblù continuando a fare parte del progetto in altro ruolo che sarà delineato prossimamente. Il consiglio direttivo ringrazia il Tassinari per il grande apporto fornito sinora e che continuerà a fornire anche nell’avvenire. La formazione che occupa l’ultima posizione della classifica con quattro punti con un successo e due pareggi assumerà la conduzione tecnica della squadra da parte di uno staff formato da Fabrizio Folli, Fabrizio Tassinari e Mattia Melis a cui vanno i ringraziamenti per l’assunzione dell’incarico e a cui sarà garantito il massimo supporto per il raggiungimento degli obiettivi stagionali". m. m.