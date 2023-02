Romagna, un urlo di liberazione Con Fondi arriva la prima vittoria

PALLAMANO ROMAGNA

30

FONDI

27

ROMAGNA: Lombes, Redaelli, Amaroli 1, Albertini, Mazzanti 3, Chiarini, Ceroni, Gollini 2, F. Tassinari, Rotaru 1, Di Domenico, Zavagli 3, Bandini, Alonso 8, Antic 11, Rinaldo 1. All. D. Tassinari.

FONDI: Facundo Garcia, Miceli 2, Vanoli 1 , Muccitelli, Canete 11, De Luca 1, Livoli 1, Speranza, Trani, Di Fazio, Arena 6, El Sabbagh, Fraj 5, Panza. All. De Santis.

Arbitri: Schiavone e Nicolella.

Note: primo tempo 15-15.

A Merano la Pallamano Romagna aveva dimostrato di poter avvicinarsi al livello di squadre più blasonate. Sull’onda dell’entusiasmo alimentato da un tifo incessante la squadra allenata da coach Domenico Tassinari ha vinto sabato alla palestra Cavina la prima partita della stagione che porta il gruppo a quattro punti in classifica mantenendosi naturalmente in zona playout. A farne le spese è stato il Fondi che l’anno scorso era salito in serie A Gold proprio insieme agli arancioblù. Il successo è arrivato al termine di una partita sofferta in cui, nel primo tempo, capitan Fabrizio Tassinari e compagni avevano scavato un gap di quattro lunghezze che però era stato restituito dai laziali nella ripresa. Il Romagna ha dimostrato un’amalgama insperata unendo le certezze tra i pali di Lombes e Redaelli all’esperienza dei terzini Antic e Alonso Garcia. Forse nessuno si sarebbe aspettato la carica di Mattia Zavagli, classe 2005, che ha chiuso la contesa segnando tre reti uno dietro l’altra.

Le altre gare: Campus Italia-Sassari 30-40, Siracusa-Bozen 30-24, Carpi-Brixen 29-42, Pressano-Cassano Magnago 29-24, Conversano-Merano, 30-25, Secchia Rubiera-Fasano 1 marzo.

La classifica: Brixen 35; Conversano 29; Merano 28, Fasano, Conversano 27; Sassari, Pressano 25; Cassano Magnago 21; Siracusa 15; Fondi 12; Carpi 7; Campus Italia 5; Pallamano Romagna, Secchia Rubiera 4.

