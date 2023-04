Rossi è quinto ai tricolori di Ostia

Ottimo quinto posto per Mattia Rossi agli italiani di judo under 18. A Ostia le finali tricolori. Presenti 260 atleti. Dopo l’argento alle finali dei campionati italiani A2 a Taranto, Mattia Rossi si conferma – per il secondo anno di fila – ai vertici della categoria 90 chili piazzandosi al quinto posto. L’atleta lascia a testa alta la competizione dopo aver disputato due incontri di qualificazione e una sconfitta in finale per il bronzo. Nella classifica generale maschile il Judo Imola chiude al 36° posto e al secondo posto in regione.