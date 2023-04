Rossi vince il mondiale dei master: 3,20 metri nel salto con l’asta

Buon fine settimana per l’Atletica Imola Sacmi Avis e l’Icel Lugo. A Torun, in Polonia si sono disputati, nello scorso fine settimana, i campionati mondiali Master indoor dove la sammarinese Eleonora Rossi dell’Atletica Lugo, ha vinto il titolo mondiale nel salto con l’asta con la misura di 3,20 metri.

I cadetti erano presenti invece ai campionati provinciali open per Ravenna e Forlì-Cesena, per trovare i primi punti per i campionati di società. Filippo Asprella ha conquistato il quarto posto nel salto con l’asta con 2,20 metri. Nei 300 ostacoli settima posizione per Marco Manganelli, che ha corso in 51’’4. Primo posto su questa distanza per Leonardo Rossini dell’Atletica Lugo, già al minimo per i campionati italiani, che vestirà la divisa imolese nella prossima stagione da allievo.

Alla Maratona del Lamone Gianluca Scardovi, partendo più calmo, ha firmato il primato personale con il crono di 2h42’56’’, decimo assoluto e terzo nella propria categoria.

Il tentativo del Trittico di Romagna (Maratona del Lamone, 50 chilometri di Romagna e 100 chilometri del Passatore) è iniziato molto bene. Anche Fabio Angelini si è migliorato, 25esimo assoluto in 2h52’02’’. Ferdinando Dipaola ha chiuso in 3h01’05’’, correndo da pacemaker. Hanno partecipato pure Giovanni Colucci (3h19’05’’), Antonio Menna (3h19’36’’), Claudio Gaddoni (3h34’58’’), Giancarlo Nannoni (4h01’56’’), Fabrizio Dallea (4h45’49’’) e Riccardo Mazzanti (5h12’29’’).

Mirko Melandri