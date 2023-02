Rotaru: "Il Romagna deve ritrovare il morale"

La partita della svolta. La Pallamano Romagna non vuole lasciare vuota la casella delle vittorie e si appresta a farlo nel match in programma domani alle 19 alla palestra Cavina contro la Banca Popolare Fondi.

E’ pur vero che i laziali hanno 10 punti in più rispetto agli arancioblù e hanno in rosa il capocannoniere del campionato, quel Tomas Valentin Canete, autore di 185 reti, ma i due innesti che hanno rimpinguato il roster allenato da coach Domenico Tassinari, fanno ben sperare in vista di questo duro impegno.

Il portiere Adrian Lombes ha dato sicurezza a tutta la difesa mentre il terzino destro mancino spagnolo Victor Alonso Garcia è una freccia in più nella faretra di Tassinari.

I progressi si sono subiti visti sabato scorso a Merano dove il Romagna è stato in partita per tutti i 60 minuti perdendo poi solo con due lunghezze distacco.

"Fondi – dice il terzino Alexandru Rotaru – da sempre è una squadra che nelle partite decisive mette in campo un grinta incredibile, al di là dei nomi nella rosa. Noi dobbiamo fare lo stesso dal primo all’ultimo minuto, abbiamo bisogno di punti per il morale di tutti in vista dei playout".

Le altre gare: Campus Italia-Sassari, Siracusa-Bozen, Carpi-Brixen, Pressano-Cassano Magnago, Conversano-Merano, Secchia Rubiera-Fasano (1 marzo).

La classifica: Brixen 33; Merano 28; Fasano, Conversano 27; Sassari, Pressano 23; Cassano Magnago 21; Bozen 20; Siracusa 13; Fondi 12; Carpi 7; Campus Italia 5; Secchia Rubiera 4; Pallamano Romagna 2.

m. m.