Ruggito Andrea Costa. Il finale è da applausi

LUXARM LUMEZZANE

73

ANDREA COSTA IMOLA

89

LUXARM LUMEZZANE: Mastrangelo 13, Deminicis 8, Cecchi 21, Becchetti, Spizzichini 7, Salvinelli ne, Arrighini ne, Minoli 12, Di Meco 3, Niemi 9, Maresca. All. Saputo.

ANDREA COSTA IMOLA: Bresolin 6, Drocker 13, Crespi 10, Fazzi 7, Sorrentino 4, Marangoni 6, Aukstikalnis 19, Ranuzzi 16, Martini 2, Corceli 6, Ronchini ne. All. Di Paolantonio.

Arbitri: Guercio e Palazzo.

Note: parziali 24-23, 36-39, 53-56. Tiri liberi Lumezzane 1624, Imola 1619.

LUMEZZANE (Brescia)

Grande prova dell’Andrea Costa Imola che soffre per tre quarti ma poi gioca 10 minuti in maniera fantastica e porta a casa la vittoria. Primo quarto e subito gran battaglia. I padroni di casa sembrano subito trovare il ritmo giusto in attacco, ma Imola risponde bene con Ranuzzi e Crespi che riescono ad essere subito attivi. E’ Lumezzane però a costruire il primo piccolo vantaggio allungando sull’8-4. Il primo quarto è di grande equilibrio, si gioca a ritmi alti su entrambi i lati del campo con i padroni di casa che provano ad allungare con la tripla di Di Meco. Ma dopo i primi 10’ di gioco il punteggio resta ancora equilibratissimo sul 24-23. Nel secondo quarto, la Andrea Costa Imola scende in campo con la stessa determinazione e riesce a trovare subito con Drocker il pareggio a quota 27. Nel terzo quarto Imola scende in campo con un altro piglio, continua a tenere altissima l’intensità dal punto di vista difensivo e trova in Ranuzzi un ottimo terminale offensivo. L’ultimo quarto diventa un monologo della squadra di Di Paolantonio che non sbaglia più nulla.