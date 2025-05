Popstar, atleti e politici: i vip al Gp di Imola

Imola (Bologna), 18 maggio 2025 - Tutti pazzi per il Gran Premio e così l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola si è rivelato meta ambita per i vip, italiani e non, che hanno deciso di godersi il primo appuntamento europeo del calendario di Formula 1. Tra storie sui social, interviste, scatti rubati, in tanti stanno animando i paddock e le tribune dell’Autodromo, aiutando a rendere l'atmosfera ancora più elettrizzante. E mentre nelle retrovie si scattano foto e si rilasciano commenti, in pista i veri protagonisti sono Lewis Hamilton, al suo debutto con la Ferrari, e il giovane Andrea Kimi Antonelli, esordiente italiano con la Mercedes.