Scherma: buone prestazioni per gli atleti del Circolo Imola. Bertaccini, Lambertini e Pianca si qualificano per i Nazionali

Maratona organizzativa, nello scorso fine settimana, per il Circolo Scherma Imola che ha allestito la seconda prova di qualificazione regionale della categoria Assoluti di spada al palazzetto dello Sport a Conselice.

Si tratta della location, diventata la seconda casa del sodalizio imolese con l’avviamento di corsi in grado di calamitare tanti giovani del territorio della Bassa Romagna. I risultati hanno sorriso in parte ai portacolori della squadra imolese.

Tra le quote rosa ha fatto festa solo Alice Lambertini (9) che si è qualificata per la fase nazionale di Napoli. Impresa che non è riuscita di un soffio a Kristianne Angeli Mariano (19). Più indietro le varie Anita Negroni (46), Anna Santandrea (53), Evita Bonzano (55), Lucia Gaspari (63) apparse un po’ sottotono rispetto alle loro solite prestazioni. Meglio la truppa maschile.

Pass nazionale per Matteo Bertaccini (21) e Giuliano Pianca (26), che hanno offerto buone prove fin dalle prime battute dei gironi, mentre Andrea Ufficiali (35) ha visto svanire il sogno per mano di Daniele Fontana che ha poi messo fine anche alla rincorsa di Bertaccini. Federico Potena (92), Maurizio Montefiori (112), Francesco Naldi (120), tra le note più liete del week end con la sua prima vittoria in girone, e Fabio Perrotta (130) hanno completato il quadro.

Matteo Alvisi