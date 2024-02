SCHERMA: i risultati delle gare a ravenna e a modena. Mirandola, Zambrini, Bottau e Facchini sono d’oro. Al trofeo ‘Saranno Campioni’ brilla Gaspari

Doppia sortita per il Circolo Scherma tra Forlì e Modena. In Romagna, nelle sfide amichevoli a squadre riservate agli under 14, gloria per il quartetto composto da Sara Mirandola, Ilaria Zambrini, Rachele Bottau e Giada Facchini che vincono la medaglia d’oro tra le Ragazze e le Allieve. Solo una sconfitta in girone contro le padrone di casa del Forlì poi il via ad una cavalcata inclusa la finalissima contro le pari età del Ravenna. Una prova di superiorità che fa ben sperare in proiezione delle competizioni nazionali in programma a Bolzano. Sesta piazza per l’altra squadra imolese formata da Martina Cimatti, Elettra Gardenghi ed Emma Ferretti, quest’ultima atleta cresciuta nel vivaio del Circolo Scherma Imola di Conselice e alla prima esperienza agonistica in pedana, eliminate dal podio dopo il derby in famiglia con la prima squadra del sodalizio di via Ercolani. Ottavo e decimo posto, nella classe Ragazzi/Allievi, rispettivamente per i gruppi composti da Edoardo Sona, Sebastiano Spadoni, Oscar Camporesi e Matteo Falasca, Federico Dal Monte, Francesco Forlivesi. Tra i Maschietti e i Giovanissimi sesto posto per il terzetto composto da Mattia Rensi, Francesco Carloncini, Samuel Barile mentre i ‘colleghi’ conselicesi Gianmaria Arena, Matteo Nardi, Giovanni Morelli non vanno oltre l’11esima piazza. Tra le Bambine/Giovanissime si confermano Alyssa Favi, Maria Sofia Aversa e Martina Baroncini al quarto posto dopo la sconfitta in semifinale contro le avversarie di Cervia e il ko all’ultimo assalto contro Faenza nella sfida per il bronzo. A Modena nel Trofeo ‘Saranno Campioni’ brilla la stella di Lucia Gaspari.