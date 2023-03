Scozzoli, Cerasuolo, Carraro e i ranisti all’opera a Tenerife

Va verso la conclusione il soggiorno a Tenerife dei ranisti dell’Imolanuoto, presenti al raduno collegiale della nazionale italiana assieme a tutta l’elite della rana azzurra che si è ritrovata ad allenarsi nel più caloroso clima delle Canarie. Tra i diciotto convocati azzurri ci sono dunque il veterano Fabio Scozzoli assieme a Simone Cerasuolo, Federico Poggio, Andrea Castello, Martina Carraro e Arianna Castiglioni, i ranisti di punta del team imolese presenti assieme ad altri big tra cui anche Nicolò Martinenghi. A Tenerife con il gruppo azzurro anche il tecnico dell’Imolanuoto Cesare Casella, in qualità di tecnico federale.

Gli azzurri faranno rientro in Italia sabato, per proseguire poi la preparazione in vista dell’appuntamento importante dei campionati nazionali assoluti di aprile, tappa decisiva per centrare la qualificazione ai seguenti campionati mondiali in programma a metà luglio. Per alcuni nuotatori imolesi il prossimo impegno in vasca sarà al Meeting di Firenze il 17 e 18 marzo.

l.m.