Settimana decisiva per il ripescaggio

Inizia una settimana importante per il futuro dell’Andrea Costa. Esaurite senza patemi le pratiche relative all’iscrizione al campionato di B Interregionale, l’attuale proprietà del club biancorosso si ritroverà oggi in assemblea per verificare l’evolversi delle situazioni che stanno tenendo banco in questi giorni, o per meglio dire in queste settimane, in casa biancorossa, ovvero il ripescaggio e la cessione societaria. La possibilità di tornare al piano superiore c’è e l’Andrea Costa ha pieno diritto di usufruirne per quanto maturato sul campo (non a caso la prima ipotesi dei gironi del prossimo campionato di B Nazionale è stata fatta prendendo in considerazione anche la presenza della squadra imolese), ma ci sarà da capire se l’attuale proprietà prenderà in considerazione questa ipotesi. Una risposta va data entro giovedì 13 luglio, quando l’Andrea Costa dovrà comunicare alla Fip la rinuncia o meno al ripescaggio per cui ha già inoltrato domanda.

Ecco perché dopo l’incontro della scorsa settimana, da parte degli attuali soci c’è la richiesta alla parte interessata a rilevarne le quote, di dare una risposta, che sia positiva o che sia negativa, entro mercoledì, in modo da poter definire con certezza quanto prima il prossimo campionato. Anche perché di questi tempi le altre realtà si stanno già muovendo sul mercato e non è il caso di attendere ulteriormente. Intanto filtrano le prime voci riguardanti la formula del prossimo campionato di serie B Nazionale. Con due promozioni previste in serie A2, si giocherebbe una fase a playoff incrociata tra le prime otto dei due gironi, mentre le quattro retrocesse in B Interregionale sarebbero le ultime di ciascun girone e le perdenti dei playout, questo però non incrociato ma limitato all’interno del girone, che coinvolgerebbe le formazioni classificate dalla 14ª alla 17ª posizione.

Luca Monduzzi