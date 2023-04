Si corre in mezzo ai filari della vigna

’Dozza Wine Trail’ torna protagonista: due giorni di passo e soprattutto di corsa tra i vigneti dal profumo di nettare d’uva che colorano il bellissimo territorio di Dozza, con la gara organizzata dall’Atletica Imola Sacmi Avis. L’evento sportivo che rientra nel programma di iniziative della Festa del vino di Dozza prenderà il via da Piazza Zotti alle 17 di sabato 13 maggio con la passeggiata ludico motoria su distanze a dimensione di età riservata ad atleti nati oltre il 2005. Alle 9 del giorno dopo, domenica, dal piazzale retrostante della Rocca Sforzesca di Dozza, luogo di partenza di tutte le altre gare di trail in programma nella medesima mattinata, semaforo verde poi per i ’Nordic Walker’ camminatori con i bastoncini da camminata che affronteranno un percorso di 12 chilometri. Alle 9,15 partiranno i podisti dal passo turistico per la camminata a scelta fra 4 e 7,7 chilometri. Evento clou alle 9,30 per la 18 chilometri competitiva, ma aperta pure per atleti senza cronometro. Lungo i percorsi ristori allestiti nei terreni delle aziende agricole Marco Conti podere Ferraruola, Assirelli e Cenni, Gandolfi, Armando Contavalli, Mazzolani e Biagi, Assirelli ’Cantina da Vittorio’, allietati dalle band dell’associazione musicale Dozzese. Corsa, camminata, natura e vino si fondono in un connubio che è solo da vivere.

m. a.