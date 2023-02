Simeri: "Imolese, la salvezza vale lo scudetto"

di Giovanni Poggi

"Salvare l’Imolese, vale come vincere un campionato: sono convinto che ci riusciremo, che sia in maniera diretta o tramite i playout".

Non ha dubbi Simone Simeri, uno che di campionati vinti se ne intende, vedi l’ultimo con la maglia del Bari, la stagione scorsa, che proiettato i pugliesi in serie B. Bomber di razza, così c’è scritto accanto alla voce segni particolari, e a Imola lo ha già mostrato fin dal suo arrivo, poco più di un mese fa, con 4 gol in 8 partite che hanno tolto la ruggine dalla casella realizzazioni dei rossoblù. Il sigillo di domenica scorsa a Carrara non è bastato per conquistare dei punti, ma la notizia è che dopo mesi di totale abulia offensiva, finalmente l’Imolese ha trovato davanti il suo punto di riferimento.

Simeri, prima il gol segnato, poi, il blackout. Eppure sembrava la volta buona per spezzare l’incantesimo delle sconfitte.

"Non siamo ancora consapevoli della nostra forza, è questa la realtà. Rispetto alle mie prime partite qui, l’approccio è cambiato totalmente, ma non basta: il ritmo di inizio gara lo dobbiamo mantenere costante per tutti i 90 minuti, e questo ancora ci manca. A Carrara, una volta sbloccata la partita, potevamo chiuderla subito per tutte le occasioni create, invece, dopo i loro primi assalti, non ci abbiamo capito più nulla e ci hanno rimontato. Ma tutto questo, comunque, mi fa ben sperare, perché so quanto siamo forti e so cosa ognuno di noi può dare realmente per raggiungere la salvezza: resto convinto che ci riusciremo".

Dall’avere come obiettivo quello di vincere il campionato, a quello di non retrocedere: cosa si prova a essere catapultati in un’altra dimensione?

"Salvarsi a Imola, nella situazione in cui si trovava la squadra quando sono arrivato e tra mille difficoltà, per me, è come vincere il campionato a Bari: restano due obiettivi importanti. Dopo Bari, a Monopoli purtroppo le cose non sono andate come mi aspettavo, e così ho scelto di venire all’Imolese"

Rifarebbe oggi la stessa scelta?

"Sì. Qui mi hanno voluto fortemente. Ero convinto della mia decisione un mese fa e oggi lo sono ancora di più. Cercavo una piazza per rilanciarmi da protagonista e questa per me è l’occasione giusta".

Cosa vi ha portato Antonioli?

"La serenità che ci mancava e che cercavamo a tutti i costi, dopo un periodo non facile dentro e fuori dal campo. E domenica si è visto: siamo più sereni e propositivi nel modo di giocare, ora serve essere più concreti. Per ciò che abbiamo mostrato, non meritiamo assolutamente questa classifica".

Le giornate però sono sempre meno e servono i punti, già a partire da domenica col Gubbio.

"Guardare la classifica mi mette rabbia, ma ci sono ancora 30 punti in palio. L’unica medicina è vincere e bisogna farlo subito. Domenica affronteremo una squadra molto forte ma un po’ difficoltà, e non dovremo essere noi a riaccenderli. Li dovremo aggredire fin dall’inizio, ma sono sicuro che domenica faremo una grande partita".