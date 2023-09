Simone, un ricordo da 10. Virtus Imola in prima linea

Sono passati quasi undici anni da quel maledetto 27 settembre 2012. Quel giorno la terra ha perso Simone Marrobio, scomparso a soli 22 anni a causa di un malore che se lo portò via alle prime luci dell’alba. Una morte improvvisa per un ragazzo che amava la pallacanestro e che in quella stagione avrebbe cominciano ad allenare una squadra Under 13 della Virtus Imola. Quel 22 settembre Simone lasciò papà Giampietro, mamma Bruna, i fratelli Riccardo e Beatrice. Sembra passata un’eternità, la malinconia è meno pesante grazie al torneo di basket ’Simone nel cuore’ riservato alla categoria Esordienti (annate 20122013) organizzato dalla Virtus Imola e quest’anno arrivato alla sua decima edizione, che si disputerà nelle giornate di sabato 23 e domenica 24.

Sono sei le squadre partecipanti. Nel girone A: Virtus Imola, Lusa Massa Lombarda, SG Fortitudo Bologna. Nel raggruppamento B: International Imola, Virtus Castenaso, Fusignano.

Ogni squadra giocherà 3 partite di cui due il sabato (girone all’italiana con incontri di sola andata) e la finale la domenica con incroci determinati dalla posizione in classifica nei singoli gironi. Le partite dei gironi si si svolgeranno con la formula da 4 tempi da 8 minuti, mentre nelle finali di domenica ci saranno 4 tempi da 10 minuti.

Le gare si giocheranno sia alla Palestra Volta sia all’esterno sull’omonimo playground. Si comincia sabato alle 14 alla Palestra Volta con Virtus Imola-Lusa Massa Lombarda, in contemporanea, all’esterno sul playground, si giocherà International Imola-Virtus Castenaso. Si prosegue (ore 15.30): Lusa Massa Lombarda-SG Fortitudo (palestra), Virtus Castenaso-Fusignano (playground). Ore 17: International Imola-Fusignano (palestra) mentre alle 18.30, sempre in palestra andrà in scena Virtus Imola-SG Fortitudo.

Sempre sabato 23, in parallelo al torneo Esordienti, si svolgerà anche il triangolare organizzato dagli amici di Simone, con la partecipazione delle squadre di Divisione Regionale Due Tatanka Baloncesto Imola, PGS Bellaria e Medicina Basket; le tre partite sono in programma alle 17, 18.15 e 20, le prime due sul playground, la terza dentro la Volta. Domenica si gioca sempre al coperto alle 11.30 la finale quinto e sesto posto. Alle 14.45 terza e quarta posizione, alle 16.30 la finalissima. Per le partite di sabato, qualora ci fosse il maltempo, le gare si giocheranno alla Palestra Volta e alla Palestra Ravaglia. Durante tutta la manifestazione sarà attivo il punto ristoro situato all’esterno del playground.