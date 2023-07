Sofia Salvato ai Campionati Europei Junior, Due Finali Raggiunte!

Si chiude con un bilancio di due finali raggiunte l’esperienza di Sofia Salvato ai campionati europei Junior di Belgrado. Dopo aver raggiunto quella nei 50 dorso mercoledì, la dorsista dell’Imolanuoto si è presa anche quella dei 100, dove ieri ha concluso la sua prova all’ottavo posto. Una buona partenza e una prima parte di gara nuotata restando nelle prime posizioni non sono bastate per ottenere qualcosa di più, arrivando a toccare la piastra con l’ottavo tempo finale in 1’01’’89. Il tutto a coronamento di una buona prestazione che ha visto l’imolese classe 2005 andare a migliorarsi nei 100 rispetto al 1’02’’65 registrato nelle batterie del mattino e al 1’02’’10 nuotato nella semifinale. Sofia Salvato chiude così il suo primo appuntamento a livello internazionale con due finali conquistate. Un’altra soddisfazione per il gruppo giovanile, e non solo, dell’Imolanuoto, i cui impegni in vasca non finiscono certo qui. A breve ci sarà l’appuntamento iridato di Fukuoka che vedrà scendere in vasca il quartetto formato da Federico Poggio, Simone Cerasuolo, Martina Carraro e Anita Bottazzo.

l. m.