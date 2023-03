Sorriso Guelfo: batte Forlimpopoli e ora prova il decollo

Guelfo Basket

84

Baskers Forlimp.

68

GUELFO BASKET: Sinatra 22, Torreggiani 15, Carella 13, Murati 12, Mazzotti 10, Naldi 6, Santini 6, Franchini, Goi ne,. Savino ne, Avoni ne. All.: Agresti.

BASKERS FORLIMPOPOLI: Semprini Cesari 21, Brighi 19, Rossi 8, Benedetti 6, Farabegoli 6, Ruscelli 6, Agatensi 2, Lazzari, Donati, Gorini, Naldini ne, Chiari ne. Agnoletti.

Arbitri: Russo e Patamia.

Note. Parziali: 14-20, 38-37, 60-52

Il Guelfo Basket torna a vincere interrompendo una serie di sconfitte che avevano caratterizzato l’ultimo periodo. Sabato sera i gialloblù hanno piegato i Baskers Forlimpopoli, una match vinto in rimonta dopo aver chiuso sotto il primo quarto. La formazione di Claudio Agresti ha mostrato tutto il proprio carattere, e la forza di un gruppo dove tutti possono essere protagonisti a turno. Da questi due punti i guelfesi possono trarre la spinta decisiva per chiudere la regular season nella maniera migliore, l’obiettivo è scalare qualche posizione in graduatoria.