Splende ancora la baby Stancikova

Professionalità, competenza e passione sono stati gli ingredienti che hanno decretato il successo della seconda edizione del Clubfitting Golf Trophy. La gara promossa dal centro di Gabriele Sorbara è andata in scena venerdì 2 giugno richiamando oltre 140 giocatori scesi in campo a coppie. La competizione è stato uno degli ingredienti che hanno decretato il successo della giornata. Riccardo Palumbo e Marco Ciani sono stati i protagonisti assoluti in campo completando le 18 buche da campionato in 65 colpi, sette meglio del par. Nella combattutissima categoria netta Giuliano Caroli e Riccardo Deri hanno preceduto Federico Santini con Antonino Lomascolo e Maurizio Torri con Fabio Menati, tutti appaiati a quota 47 punti. La giornata è terminata in club house dove i giocatori hanno potuto appagare la propria conoscenza sui vantaggi delle personalizzazioni dell’attrezzatura.

Sabato il Club Med Trophy ha fatto tappa a Castel San Pietro. La giovane Gaia Stancikova ha dominato la gara vincendo con 71 colpi. Roberto Giannini (38), Annalisa Nanni (37) e Sabrina Minelli (35) si sono imposti nelle tre categorie nette.

Il giorno seguente la Stancikova, in coppia con la mamma Miroslava, si è ripetuta bissando il punteggio del giorno precedente e imponendosi nel Itas Golf Challenge.

La gara ha visto Cristiano Pellegrini e Maria Gurioli (45) imporsi su Vincenzo Fresolone e Veronique Azulay alla fine di un avvincente testa a testa con le coppie appaiate nel punteggio e divise dal miglior parziale nelle ultime buche.

Andrea Ronchi